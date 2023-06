Große Open Air-Show gibt es im Sommer immer wieder. Unter freiem Himmel tanzen, das wünschen sich viele Schlagerfans und so haben diese Konzertabende immer eine ganz besondere Atmosphäre. Doch oft genug gibt es auch Sorgenfalten in den Gesichtern der Veranstalter. Ein schweres Gewitter, ein ausgewachsener Sturm oder ein starker Regen kann zum kurzfristigen Abbruch der Show und gleichzeitig zu verrückten Schlagershow-Highlights führen.

2019 zog bei der Aufzeichnung der "Schlager des Sommers" mit Florian Silbereisen am Wasserschloss Klaffenbach ein heftiges Gewitter auf. Schon im Facebook-Countdown von "Meine Schlagerwelt" kamen die ersten Tropfen vom Himmel, als Reporter Peter Heller gemeinsam mit Oli.P auf die Sendung einstimmen wollte.

Nachdem einige Künstler bei strömenden Regen ihren Auftritt noch absolvieren konnten, gesellten sich zum Regen auch Blitze und Donner dazu: die Show musste abgebrochen werden. Alle Fans mussten den Hof des Wasserschlosses räumen. Da die Sendung nicht live ausgestrahlt wurde, konnte die Show im Anschluss theoretisch weitergehen. Doch es gab ein Problem: die Fans waren nicht mehr da. Doch dann passierte es – das Wunder von Klaffenbach. Die Fans hatten in ihren Autos ausgeharrt und kamen zurück. Die Sendung ging bis spät in die Nacht und bleibt wohl unvergesslich.

Mehrfach hatten die MDR- und ORF-Koproduktionen schon mit Wetterkapriolen zu kämpfen. Das Sommer-Open Air "Wenn die Musi spielt" musste etwa 2018 aus Sicherheitsgründen unterbrochen werden. Dem TV-Zuschauer wurde während des Unwetters einige Minuten lang die Aufzeichnung von der Generalprobe am Vortag gezeigt, bevor die Fans wieder aufs Musi-Gelände und die Stars wieder auf die große Bühne durften. Und alle bewiesen gemeinsam: man kann auch im Regen-Poncho feiern und tanzen.

Bei der Generalprobe zur "Starnacht am Wörthersee" 2015 war wiederum ein Sturm so stark, dass Barbara Schöneberger das Moderieren ziemlich schwer fiel. Die blonden Haare wehten ihr zur Belustigung des Publikums immer wieder ins Gesicht. Ein TV-Highlight, das auch heute noch immer für viele Lacher sorgt – sogar in den sozialen Netzwerken.