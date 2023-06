Wie kaum ein anderer Schlagerstar steht Oli.P für die 90er Jahre. Als Schauspieler einer Soap wurde er über Nacht einem Massenpublikum bekannt, als Sänger hält er mit seinem Coversong "Flugzeuge im Bauch" bis heute Rekorde. Als er von Florian Silbereisen in der Sendung "Heimlich – die große Schlagerüberraschung" 2018 mit seinem Idol David Hasselhoff überrascht wurde, sah man den sonst so quirligen Entertainer kurz sprachlos und überwältigt.

David Hasselhoff mit dem legendären K.I.T.T. Bildrechte: imago/Milestone Media

In der Sendung "Die verrückten Schlagershow-Highlights" am kommenden Freitag gibt es diesen einzigartigen Showmoment nun noch einmal zu sehen. Gemeinsam blickt Oli.P mit Moderator Peter Heller auf die große Show zurück. Außerdem sprechen beide auch über das legendäre Knight-Rider-Auto, dass sich der Sänger nachbauen ließ. Nur etwa zehn Stück solcher Replikate gibt es in ganz Deutschland.