Verstorbener Schlagersänger Matthias Carras: Best-of-Album wird posthum veröffentlicht

Das Cover zum Best-of-Album Bildrechte: DA Music

Sein neuntes und letztes Album "Endlich Frei" erschien erst im vergangenen Jahr. Wie sein Label bekanntgab, wird sein musikalisches Schaffen nun noch einmal auf einem Best-of-Album zusammengefasst. Am 24. Februar wird die Platte mit 21 Titeln veröffentlicht.



Matthias Carras hatte seit 2020 tapfer gegen den Knochenkrebs gekämpft, den Kampf aber am 14. Januar verloren. Kurz darauf wurde bekannt, dass der erst 58-Jährige drei Tage vor seinem Tod eine weitere Krebsdiagnose erhalten hatte. Der Manager des Sängers, Andreas Rosmiarek, sagte RTL, dass die Ärzte dem Schwerkranken mitgeteilt hätten, dass bei ihm Leukämie diagnostiziert worden sei. Trotz seiner langjährigen Krebserkrankung, so Rosmiarek weiter, sei Matthias immer positiv und voller Schaffenskraft gewesen. Oft habe er gehofft, den Krebs endlich besiegt zu haben, doch es sei immer wieder zu Rückschlägen gekommen.