Wie der Kölner Stadtanzeiger berichtet, wurde am Sonntagabend gegen 22.25 Uhr die Kölner Feuerwehr wegen eines brennenden Trucks alarmiert. Auf dem Parkplatz eines Großhandelsmarkts in Frechen bei Köln brannte der Foodtruck von Willi Herren lichterloh. Seine "Rievkoochebud" hatte der Kölner Schauspieler und Schlagersänger erst wenige Tage vor seinem Tod am 20. April eröffnet.



Nach dem Bericht waren zwei Feuerwehren mit 53 Personen und sechs Fahrzeugen im Einsatz, der Truck brannte dennoch komplett aus. Zur Brandursache konnten weder Polizei noch Feuerwehr Aussagen machen, so der Stadtanzeiger.