Vicky Leandros bei einem Fernseh-Auftritt 2018. Bildrechte: imago/STAR-MEDIA

Die Schlager- und Chanson-Sängerin sagte weiter, sie wolle selbstbestimmt aufhören – "und auf keinen Fall mit dem Gehstock auf die Bühne gehen". Der Gedanke, ihre Karriere zu beenden, mache sie jedoch nicht trübsinnig, vielmehr freue sie sich auf den neuen Lebensabschnitt. Deshalb trage ihre Abschieds-Tournee auch den Titel "Ich liebe das Leben". Während der Tour sind im März zwei Konzerte in der Dresdner Elbphilharmonie geplant, im Oktober will die Sängerin durch elf weitere Städte touren. Ihr letztes Konzert soll am 28. Oktober 2023 in Hannover stattfinden.