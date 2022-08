Am 23. August gab es für Vicky Leandros richtig was zu feiern. Die Sängerin mit griechischen Wurzeln feierte ihren 70. Geburtstag und konnte dabei auf über 50 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken. Mit Hits wie "Ich liebe das Leben" und "Theo, wir fahr'n nach Lodz" wurde sie zur Schlagerlegende. Doch die Karriere steht für sie nicht an erster Stelle.

Vicky Leandros mit ihren Kindern Sandra und Leandros bei einem gemeinsamen Termin 2011. Bildrechte: IMAGO / Eventpress

"Ich bin so dankbar in meinem Leben, dass es mir gut geht, dass ich mit meiner Familie oft zusammen bin. [...] Das ist eigentlich das schönste Geschenk", sagt die Sängerin im Interview mit dem ARD-Magazin BRISANT. Für die Familie plant Vicky Leandros in naher Zukunft wohl noch mehr Zeit ein, denn ewig will sie nicht mehr auf der Bühne stehen