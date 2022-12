Schlager-Queen Vicky Leandros Bildrechte: imago/STAR-MEDIA

Im März 2023 startet Leandros ihr Abschiedsjahr mit zwei ausverkauften Konzerten in der Hamburger Elbphilharmonie.



Ihr tatsächlich letztes Konzert gibt sie am 28. Oktober 2023 zusamen mit ihrer Band und einem Streichquartett, präsentiert von NDR Schlager, in Hannover.



Leandros‘ letzte Tournee verspricht, eine Feier ihrer beeindruckenden Karriere und ein persönlicher Abschied von ihren Fans zu werden.



Nach ihrer Karriere als Schlagersängerin will die gebürtige Griechin jedoch noch lange nicht die Hände in den Schoß legen. So möchte sie den Bau ihres Hotels in Athen beenden, ihr zweites Kochbuch veröffentlichen und ihre Biografie schreiben.