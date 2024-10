Bildrechte: IMAGO/Future Image

Weltstar muss Abschiedstournee unterbrechen Vicky Leandros krank: Auch Konzert am 31. Oktober in Berlin abgesagt

31. Oktober 2024, 12:34 Uhr

Die Fans von Vicky Leandros sorgen sich um die Sängerin. Bereits am Montag, den 28. Oktober, musste ihr Konzert in Salzburg abgesagt werden, nun entfällt auch ihr Auftritt am 31. Oktober im Berliner Tempodrom.