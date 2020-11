Eine Schlagerlegende im Katzenkostüm! Vicky Leandros überraschte ihre Fans am Montagabend als sie sich als Teilnehmerin der Gesangsshow "The Masked Singer" entpuppte.

Was für ein Abendteuer, was für ein Spaß. Es ist unfassbar.

Vicky Leandros ließ sich auf das kostümierte Abenteuer ein. Bildrechte: imago/Future Image

Die Jury der Gesangsshow, deren Aufgabe es ist, zu erraten, wer in den Kostümen steckt, hatte zwar schon öfter den Namen Vicky Leandros genannt, dennoch waren alle erstaunt, dass wirklich die Schlagerlegende im Kostüm steckt.



Dass sie nicht so leicht zu erkennen war, lag daran, dass sie ihre Stimme öfter katzenartig verstellte. Es lag aber auch am Kostüm selbst, denn darin zu singen, fällt gar nicht so leicht. "Als ich zum ersten Mal diese Maske aufbekam, konnte ich keinen einzigen Ton singen", sagte die 68-Jährige. Am Montagabend sang sie "Believe" von Cher, konnte sich aber nicht gegen ihre Konkurrenten durchsetzen.