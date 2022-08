Schlagerstar mit Weltkarriere Vicky Leandros wird 70 Jahre alt

Mit ihrem Mann Enno vor dem gemeinsamen Haus 1988. Bildrechte: IMAGO / United Archives

Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere zieht sich Leandros allerdings ins Privatleben zurück, bekommt drei Kinder, lebt für eine Weile wieder in Griechenland. Einen Hit landet sie dann 1998 wieder mit "Weil mein Herz Dich nie mehr vergisst", der deutschen Version des "Titanic"-Songs "My Heart Will Go On". Es folgen neue Alben und verschiedene Tourneen.



2006 wagt Leandros sogar einen Abstecher in die Politik. Sie ist in Hamburg und Berlin als Kultursenatorin im Gespräch, lehnt jedoch beide Ämter ab. Stellvertretende Bürgermeisterin und Stadträtin für Kultur wird sie stattdessen wenig später in der griechischen Stadt Piräus. Das Amt gibt sie nach zwei Jahren aus Zeitmangel wieder auf - ihr Engagement bleibt jedoch. Die nach einer Hochzeit mit bürgerlichem Namen Vicky Freifrau von Ruffin heißende Sängerin gibt immer wieder Benefizkonzerte, erhält dafür 2015 das Bundesverdienstkreuz. Und auch der Ukraine-Krieg lässt sie nicht kalt: Zusammen mit ihrer Tochter nimmt sie geflüchtete Familien auf.