Das Konzert am Samstagabend sei innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft gewesen, das am Nachmittag in wenigen Tagen, fügt die Sängerin hinzu.

Vicky Leandros ist im vorigen Jahr 70 Jahre alt geworden. Auf die Frage, woher sie die Kraft für drei Konzerte an zwei Tagen nimmt, antwortet die Sängerin in dem Interview, dass sie viel Sport treibe, derzeit jeden Tag eine Stunde.



Nach ihrer Karriere als Schlagersängerin will die gebürtige Griechin jedoch noch lange nicht die Hände in den Schoß legen. So möchte sie den Bau ihres Hotels in Athen beenden, ihr zweites Kochbuch veröffentlichen und ihre Biografie schreiben.

Vicky Leandros mit Ihren Kindern Sandra Freiin von Ruffin und Ihrem Sohn Leandros Baron von Ruffin. Bildrechte: IMAGO / Eventpress