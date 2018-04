"Alles Schlager?", wird sich so mancher Musikfreund fragen, wenn er die Nominierten-Liste zur diesjährigen ECHO-Verleihung in Augenschein nimmt. Denn am Start sind zahlreiche Stars der Schlagerszene - und das auch jenseits der Kategorie "Schlager". Die begehrte Trophäe wird am 12. April zum nunmehr 26. Mal in 22 Kategorien verliehen. Wer mag, kann das Event in diesem Jahr erstmals im "Public Viewing Deluxe"-Bereich im Palais am Funkturm der Messe Berlin live miterleben, denn die begehrten Studio-Tickets sind meist nach wenigen Stunden ausverkauft.

Wer macht das Rennen um die ECHOs 2018? Bildrechte: Bundesverband Musikindustrie e.V./Echo 2018

Ihren ECHO-Rekord von 16 Trophäen weiter ausbauen kann in diesem Jahr ... Helene Fischer. Die Schlager-Queen ist - ebenso wie die Kelly Family - für einen Echo in der Kategorie "Album des Jahres" nominiert und kann sich außerdem Hoffnungen auf Auszeichnungen in den Bereichen "Schlager" und "Produzent National" machen. Auch die Kelly Family ist zweifach nominiert und zusätzlich in der Kategorie "Band International" im Rennen. Mit eher schlageresken Tönen ist Kerstin Ott in der Kategorie "Pop National" am Start. Eng dürfte sich das Kopf-an-Kopf-Rennen in der Kategorie "Schlager" gestalten. Neben Helene Fischer sind hier mit Andrea Berg und Maite Kelly zwei weitere Grandes Dames der Schlagerszene nominiert, außerdem das überaus erfolgreiche Duo Fantasy und last not least Ben Zucker, der auch als "Newcomer National" nominiert ist. Ein ähnliches Bild gibt die Kategorie "Volkstümliche Musik" ab: Hier sind die Amigos, Kasalla, die Kastelruther Spatzen, Santiano und VoXXclub für einen ECHO nominiert.