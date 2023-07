Hundertausende Schlagerfans feierten an den Landungsbrücken in Hamburg.

Hundertausende Schlagerfans feierten an den Landungsbrücken in Hamburg. Bildrechte: IMAGO/Vivian Pfaff

Bei für Hamburg untypischen 30 Grad fand am vergangenen Wochenende zum 25. Mal der "Schlagermove" statt. Fast 50 bunt geschmückte Wagen zogen am Samstag (8. Juli) durch den Stadtteil St. Pauli und sorgten mit ihrer Farbenpracht und zahlreichen Schlagerhits für beste Stimmung unter den Besuchern.

Alle Schlagerfans, die den Schlagermove im nächsten Jahr 2024 besuchen möchten, können sich schon mal ein ungewohntes Datum in den Kalender eintragen. Aufgrund der im Sommer in Deutschland stattfindenden Fußball-Europameisterschaft, wird der "Schlagermove" bereits am 25. Mai seine Runde in der Hansestadt drehen.