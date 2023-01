Der allererste König des Reality-TV-Formats von RTL "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", auch als "Dschungercamp" bezeichnet, war ein Schlagersänger. Costa Cordalis wurde vor 19 Jahren zum ersten Dschungel-König gekrönt. Begleitet hatte ihn damals sein Sohn Lucas. In diesem Jahr startet Lucas Cordalis nun selbst als Teilnehmer des Formats.

Die Dschungelkönige:

Costa Cordalis mit der Dschungelkrone. Bildrechte: imago images / Müller-Stauffenberg Costa Cordalis wurde 2004 Dschungelkönig.

Der Sänger zog in den Dschungel, als eigentlich niemand so richtig wusste, was dort von den Teilnehmern verlangt wird. Der damals 60-Jährige startete an der Seite von Stars wie Schauspielerin Caroline Beil und Musiker Werner Böhm. Die Dschungelprüfungen hießen "Schlangengrube" oder "Tunnel des Grauens".

Dschungelkönig 2008: Ross Antony. Bildrechte: dpa Ross Antony bekam 2008 die Dschungelkrone.

Der Sänger und Moderator wurde 2008 Dschungelkönig und ist noch heute ein begeisterter Fan des Formats. Warum gerade seine Kolleginnen und Kollegen aus der Schlagerbranche so oft ins Camp eingeladen werden, erklärt Ross in einem Interview mit "Meine Schlagerwelt" so:

Vielleicht funktioniert es mit Schlagerstars so gut, weil wir bodenständig sind. Wir genießen das Leben viel mehr und wir lieben Herausforderungen. Ross Antony Meine Schlagerwelt

Dschungel-Experte Ross Antony schätzt in dem Gespräch ein, dass es für die Teilnehmer des Camps von Jahr zu Jahr schwieriger wird. Allein, was die Camper heute essen müssten, da wäre das, was die Teilnehmer damals angeboten bekommen hätten, eine Vorspeise gewesen, so der Entertainer.

Diese Schlagerstars waren bereits im Dschungelcamp