Als Gottfried Würcher, Wilfried Wiederschwinger und Heinz Zwatz im Jahr 1982 in Millstatt in Kärnten eine Band gründeten, konnte noch keiner ahnen, dass 40 Jahre später von "Österreichs erfolgreichster Schlagerband" die Rede sein würde.

Nach unzähligen Liveauftritten in Österreich und der Schweiz erfolgten Ende der 80er Jahre auch die ersten TV-Auftritte der Band. U.a. gewann die Band 1989 die Schlagerhitparade im ZDF und so wurde auch das deutsche Publikum auf die sympathischen Kärntner aufmerksam.

Mit bis auf Gottfried Würcher und Wilfried Wiederschwinger wechselnden Besetzungen gelangen der Band zahlreiche Charterfolge in ihrem Heimatland. 1997 feierten sie auch in der Schweiz ihren ersten Charthit und 2002 schaffte es ihr Album "Das Mädchen Atlantis" sogar in Deutschland in die Top-Platzierungen.