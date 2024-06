Erst "Ouzo“, dann "Aperol Spritz": Vincent Gross singt sich weiter durch die Getränkekarte und geht auch was seine Musikvideos angeht, neue Wege. Vor kurzem startete der 27-Jährige in den sozialen Medien einen Aufruf an seine Fans. Die sollten ihm Videomaterial zusenden, in dem sie zu der neuen Single "Aperol Spritz" feiern und mitsingen.