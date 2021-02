Deshalb wollen einige Künstler ihren Fans mit Online-Konzerten ein bisschen Abwechslung bieten. So richtig mit Band und Bühne, nur eben nicht in einer Konzerthalle, sondern online, direkt in die Wohnzimmer der Fans. Die Schweizer Sängerin Beatrice Egli hat das schon vor einigen Wochen angekündigt. Sie kann ihren Auftritt am 20. Februar kaum noch erwarten.

Unter dem Motto "Friede, Freude, Party - so mag ich es am liebsten" wird auch Beatrice Eglis Landsmann, Vincent Gross, ein Online-Konzert veranstalten. Der 24-Jährige will am 7. März sein erstes Konzert in diesem Jahr und damit auch sein erstes Konzert nach Veröffentlichung seines neuen Albums "Hautnah" geben.