Der italienische Musiker und Moderator wurde gemeinsam mit Ross Antony 2001 durch die gecastete Band Bro'Sis bekannt. Nachdem sich die Band 2006 aufgelöst hatte, verfolgte Giovanni Zarrella seine musikalische Karriere als Solist und veröffentlichte im selben Jahr mit "Ticket to the moon" seine erste Solo-Single. 2019 hat Giovanni sein fünftes Album als Solist veröffentlicht. "La vita è bella" ist zugleich sein erstes Schlageralbum , bei den Schlagerchampions 2019 bekam er dafür die goldene "Eins der Besten" als Newcomer des Jahres . Nur kurze Zeit später wurde sein Album vergoldet .

Vincent Gross stammt aus der Schweiz und gehört zu den Newcomern in der deutschen Schlagerszene. Seine selbstgeschriebenen Songs veröffentlichte er zunächst auf YouTube und bekam dort viel Zuspruch. Obwohl sich Vincent Gross nach dem Abitur zunächst für ein Psychologiestudium einschrieb, beschäftigt er sich vorwiegend mit Musik. Er nahm an mehreren Contests teil, belegte 2016 beim schweizerischen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest den dritten Platz. Im März 2017 wurde sein Debüt-Album "Rückenwind" veröffentlicht.

Ohne Schlager geht es nicht: Heino Bildrechte: imago images/APress

Ohne Bühne geht es nicht - jedenfalls nicht für Heino. Am 13. Dezember 2018 feierte Heinz Georg Kramm, Heino, seinen 80. Geburtstag. Am 23. November war unter dem Titel "... und Tschüss" sein letztes Album erschienen und im März 2019 ging der Schlagerstar auf Abschiedstournee. Ein reichliches Jahr später aber kehrte der Vollblutmusiker auf die Bühne zurück. "Ich sage jetzt einfach: Ich singe weiter, bis ich umfalle oder mich keiner mehr hören will. Und darauf kann man mich jetzt gern festnageln", so der 80-Jährige in der "Bild"-Zeitung.