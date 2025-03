Hat es etwas mit der "Schlagernacht des Jahres" zu tun, oder liegt es an Hannover? Denn, am 6. März 2023 passierte Vincent Gross bei seinem Auftritt in Hannover bei der "Schlagernacht des Jahres" genau dasselbe. Auch damals reagierte der sportliche Sänger mit Humor und schrieb zu dem enstprechenden Post auf Instagram: "Meine Hose reißt vor 11.000 Menschen. Gott sei Dank hatte ich eine Unterhose an ..."