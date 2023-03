Bei der Schlagernacht-Jubiläums-Tour 2023 stehen neben Vincent Gross noch viele weitere Stars auf der Bühne, u.a. sind Anna-Maria Zimmermann, Ben Zucker, Karsten Walter, Marina Marx, Matthias Reim, Michelle, Mickie Krause, Nik P., Oli.P, Ramon Roselly, Stereoact, Vicky Leandros und Voxxclub mit von der Partie. Nach dem Konzert in der niedersächsischen Landeshauptstadt macht die Tour in den nächsten Monaten noch in verschiedenen deutschen Städten Halt, u.a. in Leipzig, Erfurt, Berlin, München, Hamburg, Köln, Frankfurt und Stuttgart.