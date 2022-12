Schlagerstar ist single Vincent Gross sucht im neuen Jahr die Liebe

Der 26-jährige Schweizer ist also bereit für eine neue Liebe. In der Vergangenheit wurde ihm häufiger eine Beziehung mit Duettpartnerin Emilija Wellrock nachgesagt, was von den beiden jedoch stets verneint wurde. Auf die Frage, was eine Frau bei ihm mitbringen müsste, nennt er drei entscheidende Eigenschaften: "Humor, das finde ich ganz wichtig. Ich unterhalte mich gern, ich lache sehr gern. Einfühlungsvermögen und Geduld, ich bin schließlich eine kreativer Chaot."