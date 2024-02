Seit ihrer Geburt muss Emma künstlich ernährt werden, ist 22 Stunden am Tag an die Magenpumpe, die sie mit sich trägt, angeschlossen. Durch die Magenlähmung arbeitet der Magen von Emma nicht. Manchmal, so die 15-Jährige, esse sie für den Geschmack ein Stück Reiswaffel, doch auch das sei oft schon zu viel. Das Einzige, was Emma bekommt, ist flüssige Babynahrung durch die Pumpe. Alle drei bis vier Monate muss die Pumpe ausgetauscht werden.