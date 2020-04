Corona-Pandemie: Alle Großveranstaltungen bis 31. August verboten Andreas-Gabalier-Festival in München wird verschoben

Gestern Abend erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass in Deutschland noch bis zum 31. August Großveranstaltungen verboten sind. Ein harter Schlag für Andreas Gabalier und sein Team. Am 15. August sollte das erste Volks-Rock'n'Roll-Fan-Festival mit 100.000 Besuchern in München steigen.