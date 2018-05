Takeo Ischi: Japanischer Jodelstar Jodeln ist nicht das Erste, an was man bei einem Japaner denkt. Doch heute ist der jodelnde Japaner Takeo Ischi weltweit bekannt und erfolgreich. Dabei sollte der Spross eines Maschinenbauers eigentlich in die väterliche Familie einsteigen und Nudelmaschinen im Reisland produzieren. Doch der Maschinenbau reizte in den 70er Jahren den damals jungen Takeo wenig. Unter dem Vorwand in Deutschland sich dem Maschinenbau zu widmen, floh er regelrecht aus den väterlichen Fußstapfen und wurde mit seinem Hobby glücklich. Das Jodeln studierte er begeistert vor Ort und so ließ der Erfolg nicht lange auf sich warten. Sein Video „Chicken Attack“ wurde zu einem YouTube-Hit mit über 15 Millionen Klicks. Bildrechte: IMAGO