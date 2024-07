Bildrechte: picture-alliance / ZB | Thomas Schulze

Mit besonderem Geschenk Von wegen "Adios Amor": Andy Borg und seine Birgit feiern Silberhochzeit

26. Juli 2024, 14:59 Uhr

In einem seiner bekanntesten Songs "Adios Amor" besingt Andy Borg das Ende einer Liebe. In seinem realen Leben allerdings feiert der 63-Jährige mit seiner Frau Birgit am 30. Juli Silberhochzeit.