Es war ein Schock für alle Fans von Bata Illic , als der Sänger Ende November dieses Jahres (2023) so schwer stürzte, dass er notoperiert werden musste. Auch seine für den Dezember geplante Teilnahme an der "Bergweihnacht-Tour" zusammen mit u.a. Patrick Lindner, Alexandra Hoffmann und Rosanna Rocci musste der Musiker schweren Herzens absagen.

Unglücklicherweise dauerte es nach dem Sturz weitere 30 Minuten, bis Illic in der Lage war, an sein Telefon zu gelangen, um seine Frau Olga, die im Erdgeschoss von dem Vorfall nichts mitbekommen hatte, anzurufen. Die alarmierte sofort den Notruf.

Es geht mir den Umständen entsprechend. Die Operation ist sehr gut verlaufen und ich werde hier von den Ärzten und Schwestern hervorragend umsorgt. In zwei Tagen gehe ich dann schon in die Reha. Ich bin wirklich sehr traurig, dass ich wegen des Unfalls nicht auf Tournee gehen konnte. Aber ich bin auch dankbar für die große Anteilnahme meiner Fans, die mir auf meiner Facebook-Seite schreiben.

Das größte Dankeschön schickt der "Michaela"-Interpret aber natürlich an seine Ehefrau Olga, die ihn auf dem wahrscheinlich langen Genesungsweg maßgeblich unterstützt: "Ich muss mit einer Art Rollator neu laufen lernen, bekomme täglich Physiotherapie. Meine Frau besucht mich jeden Tag in der Klinik. Ohne sie würde ich das alles gar nicht schaffen", so der in Belgrad geborene Musiker.