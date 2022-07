Endlich, nach drei Jahren Pause, kann an den Dresdner Elbwiesen wieder die Kaisermania gefeiert werden. Ihr könnt hier für euren Lieblingshit von Roland Kaiser voten. Die Abstimmung endet am 30. Juli um 22:00 Uhr. Der Siegertitel wird dann in der Aftershow-Party, die das MDR Fernsehen ab 22:45 Uhr zeigt, gespielt.