Beanie, Dreitagebart und Dutt - würden sie nicht konsequent in Lederhosen und Trachtenstrümpfen auftreten, könnten Christian Schild, Michael Hartinger, Korbinian Arendt, Florian Claus und Stefan Raaflaub glatt als Hipster durchgehen. Doch als VoXXclub haben sich die fünf Jungs der "modernen Volksmusik" verschrieben - und wollen genau damit den diesjährigen ESC aufmischen. "I mog Di so", heißt ihr "Lied für Lissabon" und ist ein überarbeiteter Hit aus ihrem aktuellen Album "Donnerwedda".



Ob "I mog di so" VoXXclub tatsächlich bis nach Lissabon bringt, entscheidet sich am 22. Februar 2018. Denn als erste Hürde gilt es den deutschen Vorentscheid zu meistern - und mit Ryk, Ivy Quainoo, Xavier Darcy, Michael Schulte und Natia Todua fünf starke Konkurrenten hinter sich zu lassen. Die Fans, die für VoXXclub nur zu gerne zum Telefonhörer greifen, sind zahlreich: über 220.000 Facebook-Freunde, ein eigener YouTube-Channel, werbewirksame Flashmobs - und kaum ein Schlager-Event, bei dem die Jungs in den Lederhosen nicht dabei wären.



Doch die Entscheidung darüber, wer für Deutschland nach Lissabon zum ESC reisen darf, folgt in diesem Jahr einmal mehr überarbeiteten Regularien: Neben den Fernsehzuschauern aus Deutschland entscheiden ein 100-köpfiges Eurovisions-Panel und eine internationale Experten-Jury über den deutschen Beitrag. Die Stimmen zählen zu je einem Drittel. Da heißt es Daumen drücken - sonst gibt's "a Donnawedda!"