Es ist wahrlich kein einfaches Jahr für Florian, Stefan, Christian, Michael und Korbinian - die fünf Jungs von Voxxclub . Die Corona-Pandemie machte nicht nur vielen Konzerten, sondern auch dem Münchner Oktoberfest einen Strich durch die Rechnung. Dort gehören die Hits von Voxxclub normalerweise zum Standardrepertoire in den Festzelten.

Doch Voxxclub sind auch bekannt dafür, sich immer wieder kuriose Aktionen auszudenken. So lieferten sie Ende April direkt einen Hit zur abgesagten Wiesn und jetzt machen sie sich auf eine ganz besondere Tournee. Vor einigen Wochen haben sie auf ihrer Facebook-Seite ihre Fans dazu aufgerufen, Vorschläge einzuschicken, in welchen Biergärten sie unbedingt mal spielen sollten. Aus diesen Vorschlägen haben sie sich einige herausgepickt und jetzt gehen die Jungs auf eine kleine Biergarten-Tournee. Vom 20. bis 24. September spielen sie in insgesamt neun Biergärten im Süden Deutschlands.