Voxxclub mit moderner Volksmusik nach Lissabon? Live-Blog zum ESC-Vorentscheid

Die Spannung steigt: Als einzige Vertreter der Schlager- und Volksmusik-Branche sind Voxxclub beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2018 dabei. Am Donnerstag, den 22.02. (20:15 Uhr, Das Erste), wollen sie sich in Berlin für den internationalen Wettbewerb in Lissabon qualifizieren. Setzen sie sich gegen die anderen fünf Teilnehmer durch, wird Voxxclub in Lissabon dabei sein. Hier in unserem Live-Blog berichten wir täglich über alles, was Ihr zu Voxxclub und zum ESC wissen müsst.