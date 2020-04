Die fünf Stationen der Tour sind natürlich schon klar. Nach dem Konzert aus Stefans Wohnzimmer wird es noch zu Michi, Florian, Chris und Bini nach Hause gehen. Die Fünf versorgen uns so mit schönen unplugged-Konzerten und lassen uns noch dazu ein wenig in ihre ganz private Welt schauen. Dass Musik die Fähigkeit in sich trägt, Menschen auch über weite Strecken zu verbinden, zeigen neben Voxxclub auch viele Künstler momentan mit der #miteinanderstarkchallenge, bei der sie von zuhause aus Lieder für ihre Fans spielen und singen. Ihre Message: Ihr seid nicht allein, wir sind alle gemeinsam in dieser schwierigen Situation.