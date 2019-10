Donnawedda! Die Jungs von Voxxclub sind bekannt für ihre energiegeladenen Shows, den perfekten mehrstimmigen Gesang - und ihre Flashmobs, bei denen sie an den verrücktesten Orten einfach zu tanzen und singen beginnen. All diese Qualitäten konnten die Fünf nun bei ihrem Auftritt beim Oktoberfest in Blumenau unter Beweis stellen. Der Ort klingt nicht bekannt? Kein Wunder: Blumenau - oder auch Município de Blumenau - ist eine Stadt in Brasilien. Seit 1984 bereits findet hier ein Oktoberfest in Anlehnung an das Original aus München statt. Mittlerweile gilt die Sause als das zweitgrößte Volksfest in Brasilien, nur getoppt durch den Karneval in Rio.