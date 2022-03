Dringende Operation Korbinian von Voxxclub im Krankenhaus!

Besonders bitter: Gerade ging für Voxxclub die Konzert- und Auftrittsaison nach langer Pause wieder los. Aufgrund der Corona-Beschränkungen mussten sie in letzter Zeit viele Shows verschieben oder ganz absagen. Endlich herrschte wieder Vorfreude: "Wir freuen uns auf die Veranstaltungen mit euch und auf die geile Stimmung mit euch zusammen. Seit zwei Jahren warten wir und ihr auf diesen Moment", schrieben sie dazu in den sozialen Netzwerken. "So hart wie es ist, wir können ohne Bini die langen Shows nicht spielen", lautet jedoch die bittere Erkenntis von Voxxclub. Von Korbinians Ausfall sind nun zwei Konzerte betroffen: Die Shows am 03.04.22 in Amberg und am 08.04.22 in Ramstein müssen verschoben werden.