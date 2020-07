Los ging alles mit einem Flashmob in einem Einkaufszentrum in München. Mit ihrer Version von "Rock Mi" wurden die Jungs von Voxxclub schlagartig berühmt. Acht Jahre später können die Musiker auf beeindruckende 50 Millionen Klicks auf Youtube allein zu recht stolz sein. Und um den Song, mit dem alles begann, gebührend zu feiern, bringen Voxxclub ihren ersten großen Hit nun nochmal im neuen Gewand heraus: "Rock Mi 2020" zelebriert die Anfänge der Gruppe und lässt das Publikum vor dem inneren Auge noch einmal zurück reisen in das Einkaufszentrum, in dem für Voxxclub alles begann.

Best of-Album steht in den Startlöchern

Und die neue Version ihres Klassikers ist für Voxxclub nur der Vorbote für noch mehr: im September folgt ein Best of-Album mit dem Namen "Rock Mi - Die größten Hits". Es tut sich also einiges bei den Voxxclubern und weil es so schön ist, werden sie am 25. Juli außerdem bei "Schlager, Stars & Sterne - Die große Seeparty in Österreich" auf der Bühne stehen.