In den Krankenhäusern wird gegenwärtig jede Hilfe gebraucht und die Bands können weder auftreten noch gemeinsam proben. Aus dieser Situation heraus hat sich Stefan Raaflaub, Sänger der Band Voxxclub, dazu entschlossen, die Zeit der Corona-Pandemie irgendwie sinnvoll zu nutzen. Für ihn ist es wichtig, einfach einmal neue Erfahrungen zu sammeln und vor allen Dingen, zu helfen. Und so bewarb er sich in einem Krankenhaus. Natürlich kann er weder eine Ausbildung zum Pfleger noch zum Arzt vorweisen, Arbeit gibt es aber auch für Nichtfachleute. Stefan arbeitet zum Beispiel an der Eingangskontrolle. Auf seiner Facebookseite postet er, dass er mit seiner Entscheidung sehr zufrieden ist.