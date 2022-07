Die Jungs von Voxxclub sind bekannt dafür, ihre Songs nicht nur gesanglich perfekt, sondern oft auch auf überraschende Weise zu präsentieren. Unvergessen ist der Flashmob , den sie mit ihrem Song "Rock mi" in einem Einkaufszentrum in München veranstalteten. Jetzt haben sich die fünf Schlagerstars wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht.

In der Kölner Innenstadt haben die Voxxcluber einen unscheinbaren Tisch mit einer Hupe und der Beschriftung "Drück mich" aufgebaut. Beim Drücken des Knopfes durch neugierige Passanten fällt plötzlich ein Vorhang hinter dem Tisch und die Sänger präsentieren den Refrain des vermutlich neuen Songs der Kombo "Was geht hier ab". Dass die Innenstadt-Bummler damit definitiv nicht gerechnet haben, davon kann man sich in einem Videozusammenschnitt überzeugen, den Voxxclub auf ihre Instagram-Seite gestellt haben. Aber: Auf den ersten Schreck folgt in den meisten Fällen ein ausgelassener Tanz mit der Band.