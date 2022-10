Die brasilianische Oktoberfest-Version ist, nach dem Karneval in Rio de Janeiro, das zweitgrößte Volksfest in Brasilien. Es findet seit 1984 in Blumenau statt. Die Stadt wurde von deutschen Einwanderern 1850 gegründet und zählt heute ca. 300.000 Einwohner, von denen sehr viele deutsche Vorfahren haben.