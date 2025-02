In seinem Instagram-Post erzählt der 43-Jährige von einer Erkrankung, die ihm lange zu schaffen gemacht hat. Bei Michael Hartinger wurde bereits im Babyalter "Zöliakie" festgestellt. Dabei handelt es sich um eine "schwere Allergie bezüglich Gluten", so der Musiker. Seine Darmerkrankung stellte ihn und seine Eltern vor große Herausforderungen:

Heute leidet Michael Hartinger nach eigenen Angaben nicht mehr unter einer Gluten-Unverträglichkeit. Den Grund für seine Heilung sieht er in einem Aufenthalt an einem ganz besonderen Ort: "Nach einem Aufenthalt im Wallfahrtsort Lourdes geschah das Unvorstellbare – die Krankheit war verschwunden! Es war wie ein Wunder. Man(n) darf dran glauben oder nicht, aber so war es. Zufall?"

Für Michael Hartinger hat sich genau diese Hoffnung erfüllt: "Seit diesem Tag hat sich mein Leben komplett verändert. Ich kann alles essen und genieße es in vollen Zügen", schreibt er in seinem Instagram-Beitrag. Viele seiner Follower beglückwünschen ihn dazu, nun nicht mehr mit dieser Allergie kämpfen zu müssen: "Wie schön, dass du diese Zeit hinter dir lassen konntest", schreibt eine Followerin und eine andere meint: "Schön zu hören, dass du den Kampf gegen diese Krankheit gewonnen hast."

Insgesamt veröffentlichte Voxxclub bislang fünf Studioalben, die sich jeweils in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Top 50 der Charts platzieren konnten. Das letzte Album "Wieder dahoam" stammt aus dem Jahr 2020, die Band konzentriert sich seither vor allem auf ihre Live-Auftritte und ihre Tourneen. Aktuell läuft die "Burning Lederhosen Tour", auf der die Band bis zum Tourfinale am 7. Juni 2025 sieben weitere Auftritte in u.a. Stade, Memmingen und Frauenfeld gespielt haben wird.