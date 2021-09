Der "Wolle" von einst ist wieder da - pünktlich zu seinem 70. Geburtstag am Mittwoch, den 22. September. Die Haare ergraut, aber lang, die Jeans verwaschen. Und vor allem: im gemütlichen Holzfällerhemd, das man länger nicht mehr an ihm gesehen hat. Fast so wie damals, als er die Stadien der Republik füllte. Und das ist bemerkenswert - denn es gab auch mal eine Zeit, in der von diesem Holzfällerhemd-Wolle nichts mehr zu sehen war.

Von der Whisky-Bar auf die Stadion-Bühne

So kennt man ihn: Wolle Petry bei einem Auftritt 1999. Bildrechte: dpa Petry wurde 1951 als Franz Hubert Wolfgang Remling geboren. Viele glauben, er sei aus Dortmund, Duisburg oder Essen, weil er dem Ruhrgebiet mit seinem gleichnamigen Song einen Liebesbrief sang, tatsächlich ist Petry aber Kölner. Sein Aufstieg zu einem der erfolgreichsten Schlagersänger Deutschlands begann mit einem Auftritt in einer Disco mit dem Namen "Whisky Bill" in Rösrath.



Vor allem die 90er waren ein goldenes Jahrzehnt für ihn. Die Menschen brüllten enthusiastisch "Hölle, Hölle, Hölle!", zu seinen Stadion-Konzerten kamen Zehntausende und Petry wurde als Gesamterscheinung Kulturgut. Schnauzbart, Lockenmähne, Holzfällerhemd und dutzende Freundschaftsbändchen – Wolfgang Petry war der Kumpel-Typ der Schlagerbranche, einer, der sich einfach nie verstellt hat.

Ich stand schon immer auf Kriegsfuß mit Verkleidungen bei Fernsehsendungen und so beschloss ich eines Tages, mich nicht mehr zu verkleiden. Ab da trug ich immer mein Karohemd und fühlte mich sauwohl. Ich hab nie irgendetwas aus Kalkül gemacht. Wolfgang Petry dpa

Wolfgang Petry hat Stadien gefüllt, Freundschaftsbändchen zu Ruhm verholfen und sich zeitweise aus der Schlagerwelt zurückgezogen. Nun wird er 70 und singt wieder ein bisschen wie früher.

16 Songs "Auf das Leben"

Am 24. September, also nur zwei Tage nach seinem 70. Geburtstag, wird es ein großes Geschenk an sich selbst und natürlich auch an seine Fans geben. Mit "Auf das Leben" veröffentlicht Wolfgang Petry dann nämlich sein neues Album. Die Single "Kämpfer" war vor einigen Wochen schon ein erster Vorbote. Da erstaunte er die Musikwelt mit einem überraschenden Look und Sound. Denn plötzlich war er wieder da, der typische "Wolle"-Sound und auch das Karo-Hemd war zurück.

Das neue Album "Auf das Leben". Bildrechte: Sony Music Zu seinem runden Jubiläum will der Musiker aber nicht nur in schönen Erinnerungen schwelgen. "Der 70. Geburtstag ist für mich nicht nur ein Rückblick, sondern auch Vorausschau auf die Jahre, die da noch kommen", sagt Wolfgang Petry kurz vor seinem Geburtstag im Interview mit der dpa.



So soll sein Album dann auch klingen. Nicht nur wie der "Wolle" aus den 90ern, sondern vielschichtig. Der Titel "Rattenscharf" handelt beispielweise von vielen Menschen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben, "Von vorne" ist gespickt mit viel Wortwitz und mit dem Lied "Bestimmung" liefert Wolfgang Petry sogar eine Swing-Nummer. Doch mit großen Liebes-Liedern und Kumpel-Hymnen ist "Auf das Leben" auch wieder voll mit Songs, die "Wolle"-Fans besonders feiern lassen dürften. Eins ist mit dem Album auf jeden Fall sicher: Dem Schlager bleibt Wolfgang Petry auf jeden Fall treu und das mit gutem Grund.