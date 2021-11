Weil seine Oma dann zu ihm gesagt habe, dass das ein echt guter Song sei, habe er nicht widersprechen können. DJ Ötzi sang also den "Anton aus Tirol" und landete damit einen Riesen-Hit. Der Erfolg, den der 49-Jährige mit seiner Musik seit Jahren feiern kann, hilft ihm, seine schwierige Kindheit und Jugend zu verarbeiten. Darüber hat er vor allem in seiner Biografie "Lebensgefühl" geschrieben. Im Podcast "Schlager Brunch" sagt er: "Früher dachte ich: 'Es braucht mich keiner'. Heute weiß ich, dass mich viele Leute gerne hören."

Als Gerry Friedle geboren wurde, war seine Mutter 17 und mit einem Baby überfordert. Gerry kam in eine Pflegefamilie. Später brachte ihn sein Vater zu den Großeltern. Von dort riss Gerry im Alter von 16 Jahren aus und lebte einige Zeit auf der Straße. Er lernte Koch, arbeitete in dem Beruf und entdeckte bei einem Karaoke-Wettbewerb sein musikalisches Talent und seine Freude am Singen. Acht Jahre später feierte er mit "Anton aus Tirol" Erfolge auf den großen Bühnen Österreichs. Auch privat hat Gerry Friedle sein Glück gefunden. Seit 2001 ist er mit der Musikmanagerin Sonja Kien verheiratet, das Paar hat eine Tochter und wohnt in Salzburg.

