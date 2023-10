2017 belegte Maria Voskania den dritten Platz bei "DSDS". Bildrechte: imago/Future Image

Denn 2009 bewarb sie sich als Background-Sängerin bei Helene Fischer und wurde fester Bestandteil im Chor der Liveband. Sie trat jahrelang zusammen mit Deutschlands erfolgreichstem Schlagerstar auf. 2011 steuerte sie außerdem für das DJ BoBo-Album „Dancing Las Vegas“ die Vocals für die Songs „La Vida Es“ und „Dead or Alive“ bei. 2014 veröffentlichte sie dann endlich ihr erstes eigenes Schlageralbum „Lust am Leben“ als Solokünstlerin.



Der große Durchbruch kam aber erst mit dem Erfolg durch DSDS, denn ihr 2017 erschienenes Album „Magie“ landete auf Anhieb in den Charts. Mit einer Mischung aus Schlager und Pop gelang es ihr, ihre Fans in den Bann zu ziehen. Mit ihren energiegeladenen Live-Auftritten, ihren Emotionen und der Natürlichkeit machte sie sich einen Namen und wurde zur gefeierten Live-Künstlerin.