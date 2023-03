Sängerin nicht bei Beatrice Egli Show dabei Wegen Trauerfall: Melissa Naschenweng sagt TV-Show ab

Die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng hat ihren Auftritt in der "Beatrice Egli Show", die am 15. April u.a. im Ersten ausgestrahlt wird, abgesagt. Grund dafür, so die Produktionsfirma Kimmig Entertainment, sei ein Trauerfall in ihrer Familie.