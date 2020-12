Angelo Kelly lebt mit seiner Frau Kira und den fünf Kindern in Irland. Gemäß irischer und auch amerikanischer Tradition gibt es bei den Kellys erst am 1. Weihnachtsfeiertag die Geschenke, dafür aber bereits relativ früh am Morgen und damit es so richtig gemütlich ist, ganz stressfrei im Schlafanzug.

Angelo Kelly bei einem Auftritt der Kelly Family 1995. Bildrechte: dpa

Gerade hat die Familienband das Album "Coming Home for Christmas" herausgebracht. Doch wo ist eigentlich das Zuhause der Musikerfamilie, die schon in Deutschland gelebt hat, drei Jahre unterwegs war und jetzt in Irland ihre Zelte aufgeschlagen hat? Familienoberhaupt Angelo wurde im spanischen Pamplona geboren, reiste als Kind mit der Kelly Family durch Europa und die USA. Kira stammt aus dem deutschen Warnemünde. 2002 heirateten die beiden, dann kamen nach und nach vier Kinder auf die Welt. Zunächst wohnte die Familie im deutschen Bonn. Von 2010 bis 2013 fuhr Angelo Kelly mit Kind und Kegel drei Jahre in einem alten Bus durch Europa. Angelo verdiente mit Straßenmusik Geld und Kira kümmerte sich um die Kinder, sie unterrichtete sie auch.



2013 sind Angelo und Kira Kelly zu den Wurzeln der Kelly Family zurückgekehrt und nach Irland gezogen. Dort lebt die Familie auf insgesamt 8.000 Quadratmetern in der Nähe von Dublin – komplett selbstbestimmt mit einer eigenen Wasserquelle und Gewächshäusern! Das fünfte Kind kam hier zur Welt. Deutschland jedoch ist die zweite Heimat der musikalischen Familie. Und das gilt auch für Weihnachten.