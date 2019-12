Bei den Weihnachtsklassikern von Semino Rossi wird es kuschelig und besinnlich, während Santiano raue musikalische Festtagsklänge nach Erfurt und in Eure Wohnzimmer. Aber auch die gebürtige Erfurterin Petra Zieger hat es sich nicht nehmen lassen, am Vorabend des 2. Advent in ihrer Heimatstadt dabei zu sein. Sarah & Lars entdecken außerdem traditionelle Stände und originelle Geschenkideen, präsentieren regionale Spezialitäten und köstliche Neuigkeiten – hier kommt jeder Zuschauer und Weihnachtsmarktbesucher auf seinen Geschmack! Und natürlich gibt es einen Tag nach Nikolaus in dieser Show auch die eine oder andere weihnachtliche Überraschung.