Vorfreude ist die schönste Freude - ganz besonders zur schönsten Zeit im Jahr. Im MDR-Klassiker "Weihnachten bei uns" wird diese Vorfreude in diesem Jahr vom berühmten Weihnachtsmarkt in Erfurt aus in die Welt gesendet und die Moderatoren Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde erwarten tolle Gäste vor der wunderschönen Kulisse des Erfurter Doms.