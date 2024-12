Gästeliste steht! Diese Stars kommen zu "Weihnachten bei uns"!

Das Weihnachtsfest naht mit großen Schritten: Auf den Märkten riecht es nach Glühwein, Bratwurst und Räucherkerzen. Auch in diesem Jahr transportiert "Weihnachten bei uns" dieses Weihnachtsmarkt-Feeling in die Wohnzimmer - am Freitag, den 6. Dezember, um 20:15 Uhr im MDR, live aus Bad Langensalza.