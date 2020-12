Die große MDR-Show "Weihnachten bei uns" kommt in diesem Jahr live aus Leipzig. Zu Gast sind zahlreiche Schlager- und Popstars, die in weihnachtlicher Kulisse zwischen winterlichen Buden und Bühnen auftreten werden. Die Live-Show wird trotz aller schwierigen Umstände in diesem Jahr sicherlich ein Highlight in der Vorweihnachtszeit.