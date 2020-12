Weihnachtliche Traditionen sind nicht nur von Land zu Land und von Region zu Region unterschiedlich, sondern auch von Haus zu Haus. Eine aber scheint für die meisten die wichtigste zu sein: Weihnachten feiert man am liebsten mit der ganzen Familie. Für viele wird das in diesem Jahr nicht möglich sein, doch Traditionen überstehen auch eine coronabedingte Pause. Manche Familien planen sogar, das Weihnachtsfest nachzufeiern.

Zur Tradition im MDR Fernsehen gehört "Die große Show der Weihnachtslieder" mit Stefanie Hertel. Die musikalischen Gäste der Show werden auch über die weihnachtlichen Traditionen plaudern, die für sie wichtig sind und erzählen, wie sie in diesem besonderen Jahr Weihnachten feiern werden.

Fantasy: Bescheidene Wünsche und Patchwork-Weihnacht

Fantasy: Fredi & Martin Bildrechte: imago images / Eibner Für Martin Hein von Fantasy haben Orangen eine ganz besondere Bedeutung zu Weihnachten, die erinnern ihn nämlich ganz stark an seine Kindheit. Was dahinter steckt, verrät der 49-Jährige in der Show bei Stefanie Hertel auf der Couch. Sein Bandkollege Fredi Malinowski feiert mit seinem Mann ganz in Patchworkfamilie. Wer da alles dazugehört, das erzählt Fredi in der Show.

Ute Freudenberg hat eine ganz besondere weihnachtliche Macke

Ute Freudenberg bei einem Auftritt. Bildrechte: JürgensTV/Beckmann Auch die gebürtige Weimeranerin Ute Freudenberg ist bei "Die große Show der Weihnachtslieder" dabei. Sie outet sich als großer Fan von erzgebirgischen Weihnachtsartikeln. Von einer ganz bestimmten erzgebirgischen Weihnachtsfigur besitzt die Sängerin Ute Freudenberg etwa 20 Stück und die stellt sie auch jedes Jahr alle in ihrem Zuhause auf. Welche Figur das ist und wie sie ihren Weihnachtsbaum alljährlich schmückt, verrät sie im Gespräch mit Stefanie Hertel.

Laura Wilde: Wir nehmen uns Zeit

Für Laura Wilde ist es das Wichtigste zu Weihnachten, dass man sich Zeit nimmt, um zusammen zu sein. In ihrer Familientradition darf ein bestimmter Gegenstand nicht fehlen, der in jedem Jahr bei ihrer Familie zum Fest gehört. Bereits als Kind hat sie das weihnachtliche Kleinod bewundert. Sie bringt es sogar in die Show mit.

Olaf Berger - Weihnachten auf Mallorca