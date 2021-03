Unter den Prominenten, die bei The Masked Singer an den Start gehen, sind auch immer wieder Schlagerstars. Bevor die Masken fallen, wird viel gerätselt und vermutet. Wer steckt hinter der Maske? Stimme, Bewegungen, alles wird akribisch analysiert. Vor allem auf der Facebook-Seite diskutieren die Fans der Show. Aktuell vermuten sie gleich drei Schlagerstars in der Staffel. Hinter der Maske der Schildkröte erahnt die Community Thomas Anders , den Flamingo soll ihrer Meinung nach Ross Antony darstellen und unter den Hörnern des Stiers soll Guildo Horn stecken.

Bisher starteten bereits eine ganze Reihe von Schlagersänger(inne)n in der Show. Die erste Staffel von The Masked Singer Deutschland wurde im Juni 2019 ausgestrahlt. Schlagersängerin und Moderatorin Stefanie Hertel ging als Panther an den Start und landete am Ende auf dem 6. Platz.



Angelo Kelly trat in der zweiten Staffel als Kakerlake auf die Bühne. Er belegte Platz 8. In Staffel drei starteten gleich mehrere Schlagerstars bei The Masked Singer. Sarah Lombardi schaffte es mit ihrer Verkleidung als Skelett auf den ersten Platz. Lucas Cordalis und seine Frau Daniela Katzenberger schlüpften in Erdmännchen-Felle und landeten auf Platz 7, gefolgt von Vicky Leandros, die als Katze auftrat.