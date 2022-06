13 lange Jahre wusste Pauline Petzsokat, dass sie einen Tumor in ihrem Kopf trägt. Eine Operation war lange Zeit aber nicht nötig - bis zum März 2020. Dann drückte der Tumor plötzlich auf ihren Sehnerv, eine OP wurde unausweichlich . Mehr als zwei Jahre sind seit dem dreistündigen Eingriff nun vergangen. Zum Welt-Hirntumor-Tag am 8. Juni geben Pauline und Oli.P auf ihren Instagram-Seiten nun einen intimen Einblick in diese Zeit.

Ein Bild aus unbeschwerteren Zeiten: Oli und Pauline auf der Wiesn 2019. Bildrechte: imago images/Tinkeres

Immer an ihrer Seite ist ihr "Olchi", wie sie ihren Mann Oliver Petszokat alias Oli.P liebevoll nennt. Die beiden sind seit 2014 glücklich verheiratet und in den letzten zweieinhalb Jahren sicherlich noch ein Stück mehr zusammen gewachsen. Oli.P macht auf Instagram ebenfalls darauf aufmerksam, dass es zwar aufwärts gehe, aber noch längst nicht alles "gut" sei: "Mittlerweile geht es viel besser als vor zwei Jahren, als vor einem Jahr, als zu Anfang des Jahres. Aber ein "es geht gut" bei uns ist immer relativ. In Relation zu einem gesunden "gut" ganz weit entfernt", schreibt der 43-jährige Schauspieler und Sänger. Mit emotionalen Worten verspricht er seiner Frau, auch in den schwierigsten Momenten für sie da zu sein.